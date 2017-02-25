25.02.2017 21:42:08

Avrupa'ya giden uyuşturucu Balkanlar'a da uğruyor...

İHH, Balkanlar’da yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele panelleri devam ediyor. Son panel Kosova'da gerçekleştirildi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



İHH, Kosova Polisi ve Labyrinth Tıp Psikoterapik Merkezi iş birliği ile Kosova'nın başkenti Priştine'deki Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen "Uyuşturucu, Özgürlüğün Sonu" konulu panele, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Atalay, Kosova Polisi Narkotik Araştırmalar Müdürlüğü Amiri Bajram Nuhiu, Labyrinth Tıp-Psikoterapik Merkezi Müdürü Safet Blakaj ve çok sayıda davetli katıldı.



Atalay, burada yaptığı konuşmada, uyuşturucunun bir küresel sağlık sorunu olduğunu ifade ederek Birleşmiş Milletlerin (BM) 2016 raporuna göre, dünyada 200 bin kişinin uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini, 250 milyon kişinin en az bir kez uyuşturucu kullandığını aktardı.







Avrupa'ya giden uyuşturucunun Balkan ülkelerinden geçtiğini ve bu yüzden Kosovalı gençlerin risklerle karşı karşıya olduğunu söyleyen Atalay, "İHH olarak, aralık ayında Balkanlarda uyuşturucu ile mücadele programı başlatmaya karar verdik. Geçtiğimiz ay Bosna Hersek'ten başladık. Bugün Kosova'da, daha sonra Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Sancak'ta uyuşturucu ile mücadele programına devam etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.







KOSOVA'DA 5 BİN KULLANICI!



Kosova Polisi Narkotik Araştırmalar Müdürlüğü Amiri Nuhiu da devlet kurumlarının uyuşturucuyla mücadele ve önleme konusunda yaptığı çalışmalara değinerek Türkiye'nin, Kosova Polisi mensuplarına verdiği eğitimin uyuşturucuyla mücadele konusunda çok katkı sağladığını kaydetti.



Labyrinth Tıp-Psikoterapik Merkezi Müdürü Blakaj da Kosova'da uyuşturucuyla mücadelede iyi ve kaliteli programların bulunmadığına dikkati çekti.

Blakaj, bu sorunla ilgili desteğe ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak "Kosova'da uzmanların yaptığı araştırmaya göre, yaklaşık 5 bin kişi sorunlu uyuşturucu kullanıcısı. Zaman zaman kullananların sayısı yaklaşık 20 bin" ifadelerini kullandı.



İHH, uyuşturucu ile mücadele programı kapsamında Kosova'da çeşitli konferans, seminer ve atölye çalışmaları düzenliyor. İHH ayrıca 25 bin adet "Uyuşturucu, Özgürlüğün Sonu" konulu kitapçık basarak balkan ülkelerinde dağıtımlarını yapıyor.

BALKANLAR'DAKİ ÇALIŞMALAR



Uyuşturucu bağımlılığına karşı bilinçlendirme programları Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan(Sancak), Arnavutluk, Kosova ve Makedonya'da gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ilk tanıtım toplantısı Bosna Hersek'in en büyük şehri ve aynı zamanda başkenti olan Saraybosna'da gerçekleştirilmişti.







NELER HEDEFLENİYOR?



1. Öncelikli hedef gençleri ve aileleri bilgilendirmek.

2. Gençlerin uyuşturucuya ulaşmalarını engellemek.

3. Uyuşturucu kullanmaya başlayanların ve bağımlı insanların tedavilerine yardımcı olmak.

4. Medya dünyası, sanat dünyası ve sporcuların bu mücadeleye destek vermesinin önemine dikkat çekmek.

5. Mücadelenin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için devlet ve sivil toplum işbirliğinin sağlanması.