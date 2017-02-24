24.02.2017 14:57:45

Avrupa'ya giden mülteci yolu Makedonya'da kapandı

Avrupalı 15 ülkenin 9 Şubat'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Avrupa'ya yönelen mültecilerin durdurulması için aldığı tedbirler kapsamında, Makedonya ile Yunanistan arasına dikenli teller çekildi.

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Avrupalı 15 ülkenin 9 Şubat'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Avrupa'ya yönelen mültecilerin durdurulması için aldığı tedbirler kapsamında, Makedonya ile Yunanistan arasına dikenli teller çekildi.Balkan Rotası ismi verilen plan çerçevesinde, Makedonya ile Yunanistan'la arasına çekilen dikenli teller arasında Makedonyalı askerler devriye gezmeye başladı. Böylece Yunanistan'dan Avrupa'ya mülteci geçiş yolu kapatılmış oldu.