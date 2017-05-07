08.05.2017 11:12:03

Avrupa'ya Fransa dopingi

Berenberg Başekonomisti Schmieding:- 'Fransa'da politik riskin azalmasıyla Avro Bölgesinde büyüme bu yıl sürpriz bir şekilde çıkış yapabilir'- 'Avrupa'da umut öfkeye galip geldi'

BURHAN SANSARLIOĞLU - Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding, Fransa'da politik riskin azalmasıyla Avro Bölgesinde büyümenin bu yıl sürpriz bir şekilde çıkış yapabileceğini belirtti.

Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimini Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron kazandı. Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte Fransa'nın daha liberal politikalar izlemesi bekleniyor.

Aşırı sağ tehdidine karşı kendisine oy veren milyonları rahatlatıcı mesajlar veren Macron, Avrupa Birliği (AB) içerisinde daha etkili ve güçlü bir Fransa vadetti. Rakibi Marine Le Pen'in aksine Macron, Fransa'nın uluslararası arenada daha çok görünmesi ve bunun için daha "geçişli bir yönetim" tarzı sergilenmesini savunuyor.

Avusturya, Belçika, Hollanda, İtalya gibi ülkelerde yükselen aşırı sağ ve İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılma kararının yanında Le Pen öncülüğündeki Fransız aşırı sağı da Avrupa'da dikkati çekmeye başlamıştı. Le Pen'in AB karşıtlığı, seçim beyannamesinde önemli yer tutarken, avroya veda edip yeniden Fransız frangının kullanılacağı vaatleri de büyük ses getirmişti.

Fransa'daki bu aşığı sağ tutumun hem Avrupa Birliği (AB) hem de Avro Bölgesi için büyük bir tehdit olabileceğine dair endişeler ön plana çıkıyordu.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding, Fransa'daki seçim sonucunun hem Fransa hem de Avrupa için rahatlatıcı olduğunu ifade etti.

Macron'un Fransa'da reform yapmak için ve ülkenin AB ve Avro Bölgesiyle bağlarını kuvvetlendirmesi için büyük bir fırsat yakaladığını aktaran Schmieding, Macron'un AB ve Avro Bölgesi yolunda ilerleme kaydedebileceğini dile getirdi.

Schmieding, Avrupa'da popülist risklerin devam etmesine karşın, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de seçimi kazanma şansını artırdığını ifade etti.





-"May'in AB ile anlaşma sağlaması zor olabilir"





Brexit'in gerçekleşmesi ve Donald Trump'ın ABD başkanı olmasından sonra Macron'un Avrupa'da entegrasyon ve olumlu değişiklikere de oy verilebileceğini gösterdiğini anlatan Schmieding, "Avrupa'da umut öfkeye galip geldi." ifadelerini kullandı.

Schmieding, Macron'un kazanmasının aslında sürpriz olmadığını belirterek, Fransa'nın değişim aradığını kaydetti. Macron'un Fransız halkının hassasiyetlerini anlayabileceğini vurgulayan Schmieding, Macron'un ülkedeki kurulu düzende değişiklikler yapmak için hazır olduğunu dile getirdi.

Schmieding, Macron'un hızlı bir şekilde reformları gerçekleştirmek istediğini belirtti. Macron'un reformları gerçekleştirebilmek için parlamentoda çoğunluğu sağlaması gerektiğinin altını çizen Schmieding, Macron'un merkez sağdaki cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyacı olduğunu ve merkez sağ cumhuriyetçilerinin de Macron'la birlikte çalışabileceğini aktardı.

Schmieding, Fransa'da politik riskin azalmasıyla Avro Bölgesinde büyümenin bu yıl sürpriz bir şekilde çıkış yapabileceğini belirtti. Avrupa'da AB'nin güçlenmesine odaklanılacağını ifade eden Schmieding, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile anlaşma sağlamasının zor olabileceğini dile getirdi.

