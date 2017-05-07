08.05.2017 12:49:12

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu

Türkiye, ilk kez düzenlenecek 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde 3-11 Temmuz tarihlerinde Konya'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın kura çekimi yapıldı.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk kez düzenlenecek organizasyonun Volley Hotel'de yapılan kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Asbaşkanı Suat Güler, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu, CEV Asbaşkanı Özkan Mutlugil katıldı.

CEV Avrupa Spor Organizasyonu Komisyonu Üyesi Willy Brunnix'in yaptığı kura çekiminde birinci grupta Türkiye, Finlandiya, Yunanistan, Hollanda, Bulgaristan, Sırbistan ikinci grupta ise Rusya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Belçika, Belarus ve İspanya yer aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde yapılacak olan şampiyonada gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar yarı finale yükselecek. Yarı finalde grup birinci ve ikincileri ile üçüncü ve dördüncüleri çapraz olarak eşleşecek.

Kura çekimi öncesi kısa bir açıklama yapan Özkan Mutlugil, "Avrupa için çok önemli bir organizasyon. Bu yaştaki gençlerin gelişimini tamamlayıp olimpiyatlarda Avrupa'nın etkin olmasını planlıyoruz." dedi.