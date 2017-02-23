23.02.2017 14:52:41

Avrupa Şampiyonundan Kaymakam Günlü'ye ziyaret

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılan 44. Avrupa Ümit, Genç ve 21 yaş altı Karate Şampiyonasında Altın madalya kazanan Kutluhar Duran, Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü'yü ziyaret etti.

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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılan 44. Avrupa Ümit, Genç ve 21 yaş altı Karate Şampiyonasında Altın madalya kazanan Kutluhar Duran, Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü'yü ziyaret etti.17-19 Şubat tarihleri arasında Sofya'da yapılan 44. Avrupa Ümit, Genç ve 21 yaş altı Karate Şampiyonasında Altın madalya kazanan Ümit-Genç kata takımında yer alan Kutluhan Duran Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü'yü ziyaret etti. Ziyarette Manavgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya ve Kutluhan Duran'ın antrenörü Manavgat Karate Gençlik Spor Kulübü antrenörü Yunus Battal hazır bulundu.Şampiyon sporcuyu kutlayan Kaymakamı Günlü, başarılı sporcudan okulunu da ihmal etmemesini istedi. Milli takım kampları nedeniyle derslerden aylarca uzak kalmanın derslerini olumsuz etkileyeceğini belirten Günlü, Kutluhan Duran'ın Mimarlık okumak istediğini söylemesi üzerine "Şimdi daha fazla çalışman gerekiyor. Zamanı çok iyi kullanmalısın. Kamplar ve turnuvalardan arta kalan zamanlarda derslerine çok iyi çalışmalısın. Böylelikle hayalin olan okulu kazanma şansı bulacaksın" dedi.Kutluhan Duran'ın yanı sıra antrenörü Yunus Battal'ı da kutlayan Kaymakam Nazmi Günlü, şampiyon sporcuyu altınla ödüllendirdi.