09.05.2017 11:29:51

Avrupa Şampiyonu Taha Akgül, Acıbadem Hastanesi'nde rutin kontrollerini yaptırdı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanarak Türkiye'ye dönen şampiyon Taha Akgül, rutin kontrollerini Acıbadem Ankara Hastanesi'nde yaptırdı.

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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanarak Türkiye'ye dönen şampiyon Taha Akgül, rutin kontrollerini Acıbadem Ankara Hastanesi'nde yaptırdı.2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemize tek altın madalya kazandıran ve bu yıl ise Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül, Acıbadem Hastanesi'nde rutin kontrollerini yaptırdı. Güreşte adını unutulmazlar arasına yazdıran Akgül, ayak tarak kemiğindeki sakatlığa rağmen katıldığı organizasyonda, kariyerindeki 5. Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı. Şampiyonluk sonrası rutin kontrollerini yaptırmak için hastaneye gelen Akgül, kontrollerini yaptırdıktan sonra Acıbadem Ankara personeli ile pasta keserek şampiyonluğunu kutladı. Şampiyonluk sonrası ilk konuşmasını yapan Akgül, "2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da şampiyon olarak Türkiye'ye dönmek istiyorum. Olimpiyatlara katılmak ve şampiyon olmak her sporcunun hayalidir. Ben bu hayali başardım" dedi.