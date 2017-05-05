SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Avrupa şampiyonu milli güreşçiler yurda döndü
06.05.2017 13:13:55

Avrupa şampiyonu milli güreşçiler yurda döndü

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçiler yurda döndü. Türk bayrağını Avrupa'da dalgalandıran milli sporcular havalimanında çiçeklerle karşılandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçiler yurda döndü. Türk bayrağını Avrupa'da dalgalandıran milli sporcular havalimanında çiçeklerle karşılandı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen 2017 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele ederek altın madalya kazanan milli sporcular Türkiye'ye döndü. Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla öğlen saatlerinde Atatürk Havalimanı'na inen sporcular dış hatlar terminali geliş katında çiçeklerle karşılandı. Milli sporculara havalimanında genç güreşçilerin yanı sıra yolcular da büyük ilgi gösterirken, çok sayıda vatandaş şampiyon güreşçilerle fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

2020 olimpiyatlarında 5 madalya sözü

Erkekler serbest stil 125 kiloda Azeri rakibi Jamaladdin Magomedov ile girdiği mücadeleyi 8-2 kazanarak 5'inci kez Avrupa Şampiyonluğu unvanını elde eden Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu sporcu Taha Akgül, havalimanında basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "2016 Rio Olimpiyatlarından sonra ilk kez büyük bir organizasyona katıldım. O da Avrupa şampiyonası oldu. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda sakatlık yaşamıştım. O nedenle başarısız olduk ama bu sene tekrar emaneti geri aldım diyebilirim. 4 Avrupa Şampiyonluğum vardı daha önce. Bununla birlikte 5 oldu. Bu serbest güreş tarihinde bir rekor. Onun dışında da 2014 ve 2015 yıllarında da dünya şampiyonu, 2016 yılı Rio Olimpiyatları'nda da ülkemize tek altın madalyayı kazandırdım. Ülkeme tekrar altın madalya kazandırıp İstiklal Marşımızı Sırbistan'da dinlettim. Serbest takımımız başarılı oldu. 3 tane altın madalya, iki tane bronz madalya ve 24 sene sonra böyle bir başarı yakalayabildik. Takım sıralamasında da üçüncülüğü elde ettik. Bu küçümsenmeyecek bir başarı. İnşallah serbest takım olarak 2020 olimpiyatlarında Tokyo'da 5 tane madalya sözü veriyorum" şeklinde konuştu.

Yasemin Adar: "Alnımın akıyla çıktım"

Kadınlar serbest stil 75 kiloda altın madalyanın sahibi olan Yasemin Adar ise, "2016 yılında da Avrupa Şampiyonu olmuştum. Bu başarıyı tekrar elde ettim. Teknik ekibimiz ve arkadaşlarımla beraber daha iyi başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Benim için zor bir gruptu ve zor maçlar oldu ama alnımın akıyla çıktığımı düşünüyorum. Türk milleti de televizyonlardan bizi destekleyerek izlediler ve bize dua ettiler. Bunları her zaman hissettik. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşımızı herkese dinletmek istiyoruz" dedi.

Serbest stil 125 kiloda Taha Akgül Avrupa Şampiyonu olurken, kadınlar serbest stil 75 kiloda Yasemin Adar altın madalyanın sahibi oldu. 86 kiloda Selim Yaşar ve 57 kiloda Süleyman Atlı üçüncü olarak bronz madalya kazanırken, 61 kiloda mücadele eden Abdi Zurnacı da beşinciliği elde etti.
    YORUM YAZ
İran seçimlerinde 'Türkiye' tartışması
28 Şubat'ın 'sara' hastası mahkumları
Karlov'a suikast emri oteldeki abiden
ALES adaylarına 09.45 uyarısı
'Erdoğan'ın Pelikancıları durdurmak için 'Durun!' demesi yeterlidir'
'Darbeden 3 gün sonra yurtdışına giden esrarengiz para'
Dünyada bu hafta neler oldu?
FETÖ'nün 'ihraç' kumpası! 'YAŞ’ta adın geçiyor...'
Akar, Kalın ve Fidan'ın ABD ziyaretinin sebebi belli oldu
Suudi Arabistan'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
Erdoğan: 'Parti olarak hesabiliğe doğru savrulduk...'
Baykal'dan bir 'Gül' açıklaması daha!
Adil Öksüz'ü serbest bırakan FETÖ'cü hakim yakalandı
6 Mayıs 2017 Cuma gazete manşetleri
Türkiye-Azerbaycan askeri tatbikatı sona erdi
KKTC Başbakanı: Türkiye olmadan Kıbrıs meselesi halledilemez
'Lübnan, ABD'den en fazla askeri yardım alan beşinci ülke'
Rus Genelkurmayı: 'Çatışmasızlık' memorandumu ihlal edilirse...
S&P Türkiye'nin notunu açıkladı
Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması
107 hakim ve savcı ihraç edildi!
'CIA, Kim Jong-un'a suikast planladı'
'IŞİD, Rus yapımı gece görüş cihazları kullanıyor'
Demirtaş: HDP olarak doğru dersler çıkardık
Gulbeddin Hikmetyar döndü
Hüseyin Dehkan'dan 'savunma harcamaları' açıklaması
Hüseyin Dehkan'dan 'savunma harcamaları' açıklaması
İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani iktidarındaki dört yıllık süreyi savunma yatırımları bakımından ülkenin 'en görkemli dönemi' olarak niteledi.
06.05.2017 13:47:50
Gece yapılan operasyon ile aranan DHKP-C'li öldürüldü
Gece yapılan operasyon ile aranan DHKP-C'li öldürüldü
İstanbul Küçükçekmece'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda polisle çatışmaya giren 18 yaşındaki Sıla Abalay öldürüldü.
06.05.2017 12:11:46
'Açlık grevindeki Filistinlileri zorla besleme ölümlere yol açabilir'
'Açlık grevindeki Filistinlileri zorla besleme ölümlere yol açabilir'
Filistin Sağlık Bakanı Cevad Avad, İsrail hapishanelerinde açlık grevindeki tutukluların zorla beslenmesi durumunda hayatlarının tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.
06.05.2017 08:53:06
Tutuklu Die Welt muhabiri Yücel'den yeni mesaj
Tutuklu Die Welt muhabiri Yücel'den yeni mesaj
Alman Die Welt gazetesi, haber portalında Türkiye'de tutuklu bulunan muhabiri Deniz Yücel'in cezaevinden yazdığı yazıya yer verdi.
06.05.2017 08:50:16
Dörtyol’da silahlı kavga: 6 yaralı
Dörtyol’da silahlı kavga: 6 yaralı
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
06.05.2017 00:01:19
ABD'de su baskınları: En az 11 ölü
ABD'de su baskınları: En az 11 ölü
ABD'nin ortalarında ve güneydoğusunda etkili olan su baskınlarında şu ana kadar en az 11 kişi hayatını kaybetti.
05.05.2017 23:52:14
İstanbul'da Hıdırellez şenliği
İstanbul'da Hıdırellez şenliği
Kuzguncuk Bostanı'ndaki şenlikte bir araya gelen vatandaşlar, gönüllerince eğlendi.
05.05.2017 22:55:11
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Gulbeddin Hikmetyar döndü
Gulbeddin Hikmetyar döndü
Abdullah Gül'den beklenen açıklama!
Abdullah Gül'den beklenen açıklama!
Malezya'da bir Türk daha gözaltında!
Malezya'da bir Türk daha gözaltında!
IKBY: PKK'nın 'kiralık katil' gibi hareket ediyor
IKBY: PKK'nın 'kiralık katil' gibi hareket ediyor
Demirtaş: HDP olarak doğru dersler çıkardık
Demirtaş: HDP olarak doğru dersler çıkardık
'Çatışmasızlık' bölgeleri uçuşa yasak olacak
'Çatışmasızlık' bölgeleri uçuşa yasak olacak
The Economist'ten Türkiye ve Rusya yazısı: NATO kaygılanmalı
The Economist'ten Türkiye ve Rusya yazısı: NATO kaygılanmalı
CHP: Erdoğan ve Gül birbirlerine had bildirmek için Baykal'ı kullanıyor
CHP: Erdoğan ve Gül birbirlerine had bildirmek için Baykal'ı kullanıyor
'Lübnan, ABD'den en fazla askeri yardım alan beşinci ülke'
'Lübnan, ABD'den en fazla askeri yardım alan beşinci ülke'
Kolombiya'da BM görevlisi kaçırıldı!
Kolombiya'da BM görevlisi kaçırıldı!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları