23.07.2017 11:06:17

Avrupa Şampiyonası'nda 7 madalya garanti

Romanya'nın ev sahipliğinde devam eden Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı 7 sporcu ile yarına finale kalarak madalyayı garantiledi.



Romanya'nın Valcea şehrinde düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda milliler, 12 sıklette yarı finale çıkma mücadelesi verdi. Milli boksörlerden 38,5 kg'da Semih Gümüş, 43 kg'da Abdullah Karpuz, 46 kg'da Sabahattin İçyar, 54 kg'da Göktürk Ersungur, 59 kg'da Burakcan Güçlü, 68 kg'da Hakan Çabucak rakiplerini yenerek adlarını yarı finale yazdırdı. Geçtiğimiz gün 76 kg Tayyar Türkoğlu da adını yarı finale yazdırarak önemli bir başarıya imza atmıştı.



Bu sonuçlarla milli sporcular, 7 sıklette final mücadelesi vereceği organizasyon 26 Temmuz'da sona erecek.