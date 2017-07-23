23.07.2017 18:56:27

Avrupa Şampiyonası'na Türkiye damgası

Romanya'da düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye fırtınası esiyor. Tam 7 sporcu finallerde mücadele etmeye hak kazandı.



Romanya'nın Valcea kentinde düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'na Türkiye damga vurdu. 12 sporcuyla yarı finale çıkma mücadelesi veren Ay-Yıldızlı ekipte 7 isim, farklı kategorilerde yarı finallere kalmayı başardı. 38,5 kiloda Semih Gümüş, 43 kiloda Abdullah Karpuz, 46 kiloda Sabahattin İçyar, 54 kiloda Göktürk Ersungur, 59 kiloda Burakcan Güçlü, 68 kiloda Hakan Çabucak ve 76 kiloda Tayyar Türkoğlu, rakiplerini geçerek yarı finale yükselmeyi başardı. Şampiyona 26 Temmuz'a kadar devam edecek.