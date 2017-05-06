06.05.2017 20:36:25

Avrupa Ralli Şampiyonası

Milli sporcu Murat Bostancı, İspanya'da düzenlenen sezonun ikinci ayağı Kanarya Adaları Rallisi'nde 18. oldu

Avrupa Ralli Şampiyonası'nın (ERC) Kanarya Adaları'nda düzenlenen ikinci ayağında milli sporcu Murat Bostancı, 18. sırayı aldı.

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonanın ikinci ayağı Kanarya Adaları Rallisi, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda 8 etap üzerinden gerçekleştirildi.

Yardımcı pilotu Onur Vatansever ile Castrol Ford takımı adına yarışan Murat Bostancı, müsabakayı 18. sırada tamamladı.

Aynı ekipte mücadele eden Buğra Banaz ise takım arkadaşı Burak Erdener ile gençler kategorisinde 7. oldu.

Rus pilot Alexey Lukyanuk, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek Kanarya Adaları Rallisi'nde zafere ulaştı.

Avrupa Ralli Şampiyonası'nın 3. ayağı, 2-4 Haziran'da Yunanistan'da düzenlenecek.