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Avrupa otomotiv pazarı Ocak'ta yüzde 10 arttı
27.02.2017 14:24:02

Avrupa otomotiv pazarı Ocak'ta yüzde 10 arttı

Avrupa otomotiv pazarı 2017 yılı Ocak ayında yüzde 9,8 arttı.

Avrupa otomotiv pazarı 2017 yılı Ocak ayında yüzde 9,8 arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2017 yılı Ocak ayı Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesi raporunu açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2017 yılı Ocak ayında yüzde 9,8 arttı ve 1 milyon 382 bin 948 adet seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılının aynı ayında toplam 1 milyon 259 bin 488 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak ayında yüzde 2,9 ile İsviçre'de ve yüzde 2 ile İrlanda'da düşüş yaşandı. 2017 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hollanda ve Letonya yüzde 24,7, Hırvatistan yüzde 18,8, Çek Cumhuriyeti yüzde 17,9 oranlarıyla yer aldı. 2017 yılı Ocak ayında Türkiye, yüzde 7,1 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 10'uncu ülke konumunda yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Ocak ayında 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 10,1 arttı ve toplam 1 milyon 203 bin 958 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılında 1 milyon 93 bin 878 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 3,7 ile İsviçre'de, yüzde 1,8 ile İrlanda'da ve yüzde 1,2 ile Slovakya'da görüldü. 2017 yılı Ocak ayında, 2016 yılı Ocak ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise sırasıyla; Letonya yüzde 32,7, Hollanda yüzde 27,1 ve Hırvatistan yüzde 23,6 oranlarıyla yer aldı. 2017 yılı Ocak ayında Türkiye, yüzde 9,98 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 11'inci oldu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2017 yılı Ocak ayında yüzde 9 arttı ve 147 bin 269 adede yükseldi. 2016 yılı aynı döneminde 135 bin 57 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak ayında en fazla düşüş yüzde 22,1 ile Letonya, yüzde 8 ile Macaristan, yüzde 6,1 ile Danimarka, yüzde 3,2 ile Polonya ve Romanya, yüzde 2,9 ile İrlanda ve yüzde 2,4 ile Slovakya'da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İspanya yüzde 31,5, İsveç yüzde 27,9 ve Lüksemburg yüzde 26,8 oranlarıyla yer aldı. 2017 yılı Ocak ayında Türkiye, yüzde 2,98 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6'ncı sırada yer aldı.
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