04.02.2017 01:50:22

Avrupa'nın İpek Yolu planı

Çipras'ın 'Global fikirlerimizi geliştirmeye karar verdik' sözleri, Avrupa'nın İpek Yolu fikrini yeniden gündeme getirdi...

Ajanslarda yer alan habere göre; Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Belgrad ziyareti sırasında "Global fikirlerimizi geliştirmeye karar verdik" yönündeki açıklamaları ve arkasında yatanlar, Avrupa için çok önceden ortaya atılan 'İpek Yolu' fikrini yeniden gündeme getirdi.

Sırbistan'ın başkenti ile Yunanistan'ın Selanik kenti arasında sadece hızlı tren hattı kurmakla kalmayıp iki şehrin nehir yoluyla da birbirine bağlanabileceğini söyleyen Çipras, 100 yıldan daha da eski bir tarihe dayanan Tuna-Morava-Vardar kanalının inşaatına yönelik fikri akıllara getirdi.

Üç nehri birbirine bağlayacak kanalın sadece Belgrad ile Selanik arasındaki bağlantıyı değil, Tuna nehri üzerinden Kuzey Denizi ile Ege Denizi'nin arasında da ulaşım sağlayacağı ifade ediliyor.

'PROJE GERÇEKÇİ VE EKONOMİK AÇIDAN UYGUN'

Sırbistan Maden Sanayii ve Tabii Kaynakları Bakanı Milan Bacevic'in de 2013'te gündeme getirdiği kanal projesiyle ilgili fizibilite çalışmaları bir Çinli şirket tarafından gerçekleştirildi. China Gezhouba adlı şirket, Morava nehrindeki incelemelerinin ardından Sırbistan'dan geçecek Morava kanalı projesiyle ilgili raporunda projenin gerçekçi ve ekonomik açıdan uygun olduğunu belirtti.

'SIRBİSTAN VE MAKEDONYA BU ŞANSI KAÇIRMAMALI'

Geçtiğimiz kasım ayında Sırbistan Devlet Başkanı Tomislav Nikoliç de Makedonya lideri George İvanov ile görüşmesinde projeyi gündeme getirirken, Vardar-Morava kanalının bölge için tarihi bir şans olduğunu, Sırbistan ile Makedonya'nın böyle bir şansı kaçırmaya haklarının olmadığını vurgulamıştı.

Çinliler ise Sırbistan, Makedonya ve Yunanistan'ın anlaşmaları halinde kanal inşaatının hayata geçirilmesi için finans ortağı bulmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

'PROJE, ÇİN SAYESİNDE HAYATA GEÇİRİLEBİLİR'

80'li yıllarda Morava nehrinin potansiyelini araştırma çalışmaları yürüten Belgrad Üniversitesi'nden Profesör Miodrag Jovanovic, Sputnik'e verdiği röportajda Tuna-Morava-Vardar kanalı projesinin tek başına Sırbistan için gerçekçi olmadığını, projenin ancak büyük yatırımlar ve standart dışı teknik çözümlerle hayata geçirilebileceğini söyledi.

Bu tür projeleri büyük ekonomilere sahip ülkelerin canlandırabileceği ifade edilirken, Avrupa pazarına güneyden girmeye başlayan Çin'in ilgi göstermesi halinde Balkanlar'da kanal projesinin yaklaşık 15 milyar dolarlık bir yatırım yapılarak 10 yıl gibi bir sürede hayata geçirilebilmesi umuluyor.

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