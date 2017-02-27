27.02.2017 19:12:02

Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden olan Avrupa İş Ödülleri'nde oylama 1 Mart Akşamı sona erecek

Avrupa'nın en prestjli ödüllerinden biri olan Avrupa İş Ödülleri'nde Türkiye Ulusal Şampiyonu unvanıyla yer alan İSKO, 57 şirketle yarışıyor. İnternet sitesinden yapılan yarışmaya ilişkin oylama, yarın akşam sona erecek.

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Avrupa'nın en prestjli ödüllerinden biri olan Avrupa İş Ödülleri'nde Türkiye Ulusal Şampiyonu unvanıyla yer alan İSKO, 57 şirketle yarışıyor. İnternet sitesinden yapılan yarışmaya ilişkin oylama, yarın akşam sona erecek.İSKO, Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan Avrupa İş Ödülleri'nde (European Business Awrads-EBA) Çevresel ve Kurumsal Sürdürülebilirlik alanında "Türkiye Ulusal Sampiyonu" olarak 57 şirketle yarışıyor. Yarışmaya ilişkin oylama yarın akşam sona erecek.SANKO Holding'ten yapılan açıklamada, Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan Avrupa İş Ödülleri'nde (European Business Awrads-EBA) holding şirketlerinden İSKO'nun, Çevresel ve Kurumsal Sürdürülebilirlik alanında "Türkiye Ulusal Sampiyonu" olarak ödüllendirildiği anımsatılarak, destek çağrısında bulunuldu.Bu kategoride bulunan diğer ülkelerden katılımcılarla birlikte EBA Çevresel ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Ödülü için yarışmanın ikinci aşamasına geçildiği belirtilen açıklamada, "İSKO'nun çeşitli ülkelerden 57 şirket arasından sıyrılarak şampiyonluğu bir sonraki adıma taşımak için hazırlanan tanıtım videosu oylamaya açılmıştır. Bu aşamada çalışanlarımızın ötesinde milletimizin desteğine ihtiyaç duymaktayız" denildi.Sağlanacak başarının 'İSKO ve Sanko çalışanlarının değil, Türkiye'nin bu prestijli ödüle layık görülmesi' demek olacağına vurgu yapılan açıklamada, "Her zamankinden daha çok morale ihtiyacımız olduğu bu dönemde, yapılacak her bir katkı büyük değer taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.Oylama 1 Mart akşamı sona erecekAçıklamada, İSKO'ya, diğer bir ifade ile Türkiye'ye olan destek ve dolayısıyla oy kullanmak için, http://www.businessawardseurope.com/vote/detail-new/the-award-for-environmental-corporate-sustainability-1/19035 adresine tıklanması ile katılabileceğine dikkat çekilirken, sayfada bulunan İSKO DENIM videosunun yanındaki 'VOTE' kısmına e-mail adresi yazılarak 'Vote' kısmınının tıklanması ve oylama için kullanılan mail hesabına European Business Awards tarafından gönderilen link tıklanarak oylamanın sonlandırılması gerektiği ifade edildi. Açıklamada, oylamanın halka açık bir platform olduğu ve 1 Mart saat 17.00'ye kadar devam edeceği vurgulanarak, sosyal medya bağlantılarında ya da profesyonel ağlarda da linki paylaşarak katılımın artırılabileceği kaydedildi.İSKOSanko'yu dünyaya bağlayan güçlü işletmelerden İSKO Dokuma, kalitesinin yanı sıra, yıllık 250 milyon metre üretim kapasitesi ile açık ara sektörünün lider şirketi. İSKO'nun misyonu müşteri istekleri doğrultusunda klasik denim kumaşı yanında teknolojik patentlerin de yer aldığı yenilikçi, değişken, güncel ihtiyaçlara yanıt veren inovatif ürünler üretmektir. İSKO Dokuma ürün gamını sürekli yenileyip müşteri taleplerini en iyi şekilde karşılayarak dünya markalarına hizmet vermektedir.