29.07.2017 21:35:41

Avrupa'nın en büyük 3. hayvanat bahçesine ziyaretçi yoğunluğu

Avrupanın en büyük üçüncü Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olma özelliğini taşıyan Gaziantep Hayvanat Bahçesi havaların ısınmasıyla ziyaretçi akınına uğruyor.



Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın 3'üncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, güneşli havayı fırsat bilen Gaziantepli vatandaşların ve çevre illerden gelen yerli turistleri Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne akın ediyor. 325 türden 7 bini aşkın hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesindeki çeşitli sürüngenler ve yırtıcı türler en çok ilgi gören hayvanlar arasında yer alıyor. İlk defa arslan, fil ve zürafa gibi hayvanları yakından gören ziyaretçiler, sık sık hatıra fotoğrafı çektiriyor. Ziyaretçiler özel hazırlanan araçlara binerek, hayvanları doğal ortamlarında görme fırsatı buluyor. Her yıl hayvanat bahçesinin ziyaretçi sayısının arttığını belirten Gaziantep Büyükşehir belediyesi Doğal Hayatı Koruma daire Başkanı Celal Özsöyler, yılın ilk 6 ayında 1 milyon 850 bin ziyaretçi geldiğini belirtti. Yıl sonuna kadar geçen yıl gerçekleşen 3 milyon ziyaretçi sayısını geçmeyi hedeflediklerini belirten Özsöyler, "Gaziantep Hayvanat Bahçesi her geçen yıl ziyaretçi sayısını arttırıyor. Günlük 2 bin 500 kişi civarı insan geliyor. 2016 yılında yaklaşık 3 milyon insan ziyaret etti. Bu yıl ise ilk 6 ay içerisinde 1 milyon 850 bin kişi ziyaret etmiş bulunuyor. 2017 yılının sonuna kadar 3 milyon ziyaretçi hedefliyoruz. Bu ziyaretçileri Gaziantep halkından aldığımız gibi çevre illerden de misafirlerimiz oluyor. Özellikle Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'dan ve günü birlik olmak üzere İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den ve Bursa'dan gelen ziyaretçilerimiz oluyor. Aynı zamanda bu ziyaretçiler Gaziantep'in ekonomisine de katkıda bulunuyorlar. Bu ziyaretçiler Hayvanat Bahçemize geldikleri zaman yine Gaziantep'te alışveriş yapıyorlar, Gaziantep'in güzelliklerini görüp çarşılarımızı geziyorlar. Gastronomi şehri olan Gaziantep'te güzel yemekler yiyorlar. Aynı zamanda yurt dışında yaşayıp Türkiye'ye tatile gelen vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor" dedi. Hayvanat bahçesine ilk defe geldiğini söyleyen ziyaretçiler ise tahminlerinden büyük ve güzel koşullarda hayvanların yetiştirildiğini gördüklerini söyledi.



Mevsimlere göre hazırlanmış doğal ortamlarına sahip hayvanların barınaklarında tüm imkanlara yer verilirken, hayvanat bahçesinin içindeki safari parkta bulunuyor.





