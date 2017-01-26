26.01.2017 22:09:44

Avrupa Konseyi'nden Türkiye'den 7 talep!

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye'den medya konusunda 7 talepte bulundu...

Gazetecilere ve medya özgürlüğüne yönelik baskı ve tutuklamaları ele alan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Türkiye'den 7 talepte bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ukraynalı parlamenter Volodymyr Ariev tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin yanı sıra 6 Avrupa Konseyi ülkesindeki durumun da detaylı şekilde ele alındığı raporda, medya aracılığıyla bilgi alma özgürlüğünün demokratik bir toplumda temel gereklilik olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu zorlukların bilincinde olunduğunun altı çizilen belgede, medya ve gazetecilerin durumu ‘dramatik' olarak nitelendirildi.

AKPM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 15'e karşı 110 oyla kabul edilen raporda, Türkiye'ye yönelik şu talepler yer aldı:

Terörist eylemlere aktif şekilde katılmakla suçlanmayan gazetecilerin derhal serbest bırakılması, gözaltı durumlarının kontrol edilip mümkünse iyileştirilmesi.

Gazetecilerin ve yazarların tutuklanmasını, medya organlarına el konulmasını sağlayan kanun hükmünde kararnamelerin gözden geçirilmesi.

'TRT'NİN EDİTORYAL BAĞIMSIZLIĞININ GÜÇLENMESİ'

Medya çalışanları ve medya organlarınca Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruların öncelikli olarak ele alınması.

TCK'nın, 216'ncı (halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama), 299'uncu (Cumhurbaşkanı'na hakaret), 301'inci (Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, devletin kurum ve organlarının aşağılanması) ve 314'üncü (silahlı örgüt) maddelerinin gözden geçirilip düzeltilmesi.

İnternet yayınlarını ve internet suçlarını düzenleyen 5651 sayılı yasanın gözden geçirilip düzeltilmesi.

TRT'nin editoryal bağımsızlığının güçlendirilmesi.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün teşviki ve korunmasına ilişkin olarak Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi tarafından hazırlanan Türkiye hakkındaki raporun dikkate alınması.

KARAR TÜRK PARLAMENTERLERİ BÖLDÜ

Kararla ilgili oylama Türk parlamenterleri böldü. CHP ve HDP milletvekilleri rapor lehine oy kullanırken, AK Parti milletvekilleri aleyhte oy verdi. AK Parti milletvekilleri tarafından raporun Türkiye bölümünü değiştirme amaçlı verilen önergeler kabul görmedi. Oylama öncesi oturumda söz alan CHP milletvekili Gülsün Bilgehan, "Gerçek demokrasilerde halkın haber alma hakkını gazeteciler sağlar. Gerçeklerden korkanlar gazetecilerden de korkarlar. Demokrasileri ayakta tutanlar dürüst siyasetçiler ile sadece gerçekleri yazan gazetecilerdir. Gazeteciler de mesleklerini iyi değerlendirmelidir. Onlar polis, yargıç ya da propaganda memuru değildir” dedi.

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