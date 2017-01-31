31.01.2017 21:21:05

Avrupa Konseyi Başkanı: Trump AB için bir tehdit

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Rusya, Çin ve ABD yönetimlerinin Avrupa Birliği'nin karşısında bulunan en büyük zorluklar olduğunu söyledi ve ekledi: Trump ise 'Avrupa için varoluşsal bir tehdit...'

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Sputnik'in aktardığı habere göre Tusk, 27 üye devlete açık bir mektup yollayarak, Avrupa Birliğini tehdit eden unsurları, ABD Başkanı Trump, Rusya, Çin ve radikal örgütler olarak sıraladı.



"POLİTİK BRİLİKTELİK ÇAĞRISI"

Tusk, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan ve Avrupa'dan çok sayıda devlet adamının katılacağı Malta Zirvesi öncesinde politik birliktelik çağrısında bulundu.



"AB'NİN GELECEĞİ THELİKEDE"



Polonya eski başbakanı da olan Tusk, 'Çin'in iddialı ve Rusya'nın saldırgan politikalarının', Ortadoğu'daki 'terör ve anarşinin' ve yeni Amerikan yönetiminin 'kaygı verici kararlarının', Avrupa'nın geleceğini tehlikeye soktuğunu söyledi:

"Özellikle Washington'daki değişim, Avrupa birliğini zor bir duruma sokuyor, yeni yönetim Amerika'nın dış politikasının son 70 yılını sorguluyor gibi görünüyor."

'AB DAĞILIRSA, BÜYÜK GÜÇLERE BAĞIMLI OLURUZ'

"Avrupa Birliği'nin dağılması, üye ülkelerin tam bağımsızlığını geri kazanmasına yol açmaz, aksine ABD, Rusya ve Çin gibi büyük güçlere bağımlılık anlamına gelir. Sadece bir arada olursak tam bağımsız oluruz" diyen Tusk, bu amaçla Avrupa'nın entegrasyonunu daha ileriye taşıyacak adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Tusk, Avrupalı üst düzey yetkili ve diplomatların Brüksel'deki görüşmede Trump'a karşı tepki verilmesi konusunu tartıştıkları, ancak bazı hükümetlerin 'kilit bir müttefiki kendilerinden uzaklaştırmak konusunda aceleci davranmak istemediğini' söyledi.

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