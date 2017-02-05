05.02.2017 17:37:06

Avrupa İş Ödülleri'ne Türkiye'den İSKO aday gösterildi

İSKO, Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan Avrupa İş Ödülleri'nde (European Business Awrads-EBA) çevresel ve kurumsal sürdürülebilirlik alanında 'Türkiye Ulusal Şampiyonu' olarak 57 şirketle yarışıyor.

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İSKO, Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan Avrupa İş Ödülleri'nde (European Business Awrads-EBA) çevresel ve kurumsal sürdürülebilirlik alanında "Türkiye Ulusal Şampiyonu" olarak 57 şirketle yarışıyor.SANKO Holding'in Türkiye'nin gururu haline gelen şirketi İSKO'dan yapılan açıklamada, Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden biri olan Avrupa İş Ödülleri'nde çevresel ve kurumsal sürdürülebilirlik alanında Türkiye Ulusal Şampiyonu olarak ödüllendirilmenin haklı gururunun yaşandığı belirtildi. Böylece bu kategoride yer alan diğer ülkelerden katılımcılar ile birlikte EBA Çevresel ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Ödülü için yarışmanın ikinci aşamasına geçilmiş olduğu ifade edilen açıklamada, "Çeşitli ülkelerden 57 şirket arasından sıyrılarak şampiyonluğumuzu bir sonraki adıma taşımak için hazırlanan tanıtım videomuz oylamaya açılmıştır. Bu aşamada milletimizin değerli desteğinize ihtiyaç duymaktayız" ifadelerine yer verildi."Hatırlatmak isteriz ki burada sağlanacak başarı sadece biz İSKO ve SANKO çalışanlarının değil, tüm Türkiye'nin bu prestijli ödüle layık görülmesi demek olacak ve bizlere olduğu kadar, tüm Türkiye'ye haklı bir gurur kazandıracaktır" denilen açıklamada, her zamankinden daha çok morale ihtiyaç olan bu dönemde yapılacak her bir katkının büyük değer taşıdığına vurgu yapıldı. Açıklamada, İSKO'ya diğer bir ifade ile Türkiye'ye olan destek ve dolayısıyla oy kullanmak için http://www.businessawardseurope.com/vote/detail-new/the-award-for-environmental-corporate-sustainability-1/19035 adresine tıklanması ve sayfada bulunan İSKO DENIM videosunun yanındaki 'VOTE' kısmına e-mail adresi yazılarak 'VOTE' kısmınının tıklanması ve oylama için kullanılan mail hesabına European Business Awards tarafından gönderilen link tıklanarak oylamanın sonlandırılması gerektiğine dikkat çekildi. Açıklamada, oylamanın halka açık bir platform olduğu ve 1 Mart saat 17.00'ye kadar devam edeceği vurgulanarak sosyal medya bağlantılarında ya da profesyonel ağlarda da linki paylaşarak katılımın artırılabileceği anımsatıldı.