07.05.2017 00:09:03

Avrupa Güreş Şampiyonası

Şampiyona tarihinde 7. kez altın madalya kazanan Rıza Kayaalp: 'Tecrübemi ve gücümü gösterip finalde galip gelmesini bildim'- 'Avrupa şampiyonalarında 8 senedir üst üste final yapıyorum. Benim için tarihi bir zafer'- 'Sırada Dünya Şampiyonası var. İnşallah, sağlam adımlarla yolumuza devam edeceğiz'

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 130 kilo finalinde 3-0 geriden gelip Macar Balint Lam'ı 4-3 yenerek 7. kez altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, "Tecrübemi ve gücümü gösterip, finalde galip gelmesini bildim." dedi.

Rıza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa şampiyonalarında 8 yıldır üst üste finale çıktığını belirterek, "7. şampiyonluğumu elde ettim. Gerçekten çok büyük bir başarı. Çünkü güreşin en ağır ve güçlü sıkletinde bu istikrarı korumak çok önemli." diye konuştu.

Küçümsenmeyecek bir başarı elde ettiğini vurgulayan olimpiyat ikincisi milli güreşçi, "Futbolda rekorlar kırılıyor; şu kadar gol attı, asist yaptı... Ben de Avrupa şampiyonalarında 8 senedir üst üste final yapıyorum. Tarihte 8 kez üst üste final yapan ağabeyimiz var mı bilmiyorum. Benim için tarihi bir zafer." değerlendirmesinde bulundu.

Rıza, Avrupa'da grekoromen stilde çok güçlü güreşçilerin bulunduğuna işaret ederek, "Daha önce Avrupa şampiyonalarında, dünya ve olimpiyat şampiyonu rakiplerimizi yeniyorduk. Ama artık hedefte biz varız. Finale kadar kolay geldim. Aslında finaldeki rakibimi de daha önce farklı yenmiştim ancak artık taktik yapıyorlar. Maçlar zorlaşıyor fakat tecrübemi ve gücümü gösterip, finalde galip gelmesini bildim. İstiklal Marşımızı dinletip, bayrağımızı göndere çektirdim. Önemli olan bu mücadeleyi verebilmek." ifadelerini kullandı.





- "Hafiften bocaladım"





Final maçında Macar Lam karşısında 3-0 geriye düşen Rıza, tedirginlik yaşayıp yaşamadığıyla ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"Tabii ki aslında 2. puanı verdikten sonra hafiften bocaladım ve 3. puanı verdim. Ayağım ve kollarımda ağrılar da var. Onların da etkisi oldu. Çok da formda değilim. Sakatlıktan çıkıp buraya geldim. Çok zor bir hazırlık dönemi geçirdim. Bu başarıyı kazanmak büyük bir gurur. İstikrarı korumak, 3-0'dan maçı çevirmek çok önemli. Biraz çekindim ama gücümün farkında olduğum için rakibimin de düştüğünü görünce... Her zaman daha dinç ve güçlü olan kazanıyor. Ben de bunu gösterdim. Buradan da bütün arkadaşlarıma örnek olsun. Sonuna kadar bırakmayacağız, mücadele edip kazanmasını bileceğiz."

Türk güreşçi, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na giden yolda iyi bir başlangıç yaptığına dikkati çekerek, "Londra ve Rio Olimpiyatları arası 4 Avrupa şampiyonluğu elde etmiştim. Bu kez inşallah, 4 Avrupa ve 3 dünya şampiyonluğu hedefim var. Avrupa'nın birini kazandım, sırada Dünya Şampiyonası var. İnşallah, sağlam adımlarla yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.