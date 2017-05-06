06.05.2017 21:14:52

Avrupa Güreş Şampiyonası

Grekoromen stil 66 kiloda Atakan Yüksel, bronz madalya maçında Gürcü rakibine 6-3 yenildi

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 66 kiloda Atakan Yüksel, beşinci oldu.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde devam eden şampiyonada milli güreşçi, Gürcü Goga Gogiberashvili ile bronz madalya mücadelesi verdi.

Atakan Yüksel, 3-1 öne geçtiği müsabakada üstünlüğünü koruyamadı ve rakibine 6-3 yenildi.

Gürcü güreşçi Gogiberashvili bronz madalya kazanırken, Atakan, şampiyonayı 5. sırada tamamladı.

Milli güreşçi, ilk maçında Ermeni Karen Aslanyan'ı 3-1 yenerek çeyrek finale çıkmıştı. Çeyrek finalde Azerbaycanlı Sanan Suleymanov'u 3-1 mağlup eden Atakan, yarı finalde Rus Artem Surkov engelini geçememişti.

Bu kilodo Avrupa şampiyonluğuna Surkov ulaşırken, ev sahibi Sırbistan'dan Davor Stefanek ikincilik kürsüsüne çıktı. Diğer bronz madalya ise Belarus'tan Soslan Daurov'a gitti.





- 59 kiloda madalyalar dağıtıldı





Milli güreşçi Hammet Rüstem'in dereceye giremediği grekoromen stil 59 kiloda Sırp Kristian Fris altın madalyaya uzandı.

İlk maçında Hammet'i yenen Bulgar Ivo Serafimov Angelov gümüş madalyada kalırken, Rus Mingiyan Semenov ve Hırvat Ivan Lizatovic üçüncülüğü elde etti.

