06.05.2017 20:52:19

Avrupa Güreş Şampiyonası

Şampiyonada son gün müsabakalarının kuraları çekildi

Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde mindere çıkacak Türk güreşçilerin rakipleri belli oldu.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda, yarın grekoromen stilde yapılacak 71, 75, 80 ve 85 kilo müsabakalarının kuraları çekildi.

Türkiye'yi 71 kiloda temsil edecek Murat Dağ, ilk maçında Ermeni Rafayel Aleksanyan ile karşılaşacak.

75 kiloda mindere çıkacak Emrah Kuş, elemelerde Polonyalı Arkadiusz Marcin Kulynycz ile eşleşti.

Dünya ikincisi Aslan Atem ise 80 kiloda Azerbaycanlı Emin Ahmadov ile çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

Türkiye adına 85 kiloda güreşecek Metehan Başar da çeyrek finale yükselmek için bir diğer Azerbaycanlı sporcu Arif Niftullayev engelini geçemeye çalışacak.

Şampiyonanın 6. ve son gününde eleme müsabakaları TSİ 11.00'de başlayacak.