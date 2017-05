06.05.2017 00:07:07

Avrupa Güreş Şampiyonası

Sırbistan'da düzenlenen organizasyonda Türkiye, erkekler serbest stilde 3 altın, 2 bronz, kadınlarda ise 1 altın madalya kazandı- Türkiye, serbest stilde takım sıralamasında üçüncülüğü elde etti

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil ve kadınlarda müsabakalar sona erdi.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde 2 Mayıs'ta başlayan organizasyonunda erkekler serbest stil ve kadınlarda madalya mücadelesi tamamlandı.

Türkiye, erkekler serbest stilde 3 altın ve 2 bronz madalya elde etti. Milli güreşçilerden Taha Akgül 125, Rıza Yıldırım 97 ve Soner Demirtaş 74 kiloda altın madalya kazanırken, Süleyman Atlı 57, Selim Yaşar da 86 kiloda bronz madalya aldı.

Serbest stilde ülke sıralamasında Rusya 62 puanla birinci, Azerbaycan 57 puanla ikinci olurken, Türkiye 53 puanla üçüncü sırayı elde etti.

Kadınlarda ise Türkiye adına tek madalya Yasemin Adar'dan geldi. 75 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye, kadınlar takım sıralamasında 24 puanla 8. basamakta yer aldı. Kadınlarda ilk üçte ise sırasıyla Rusya, Azerbaycan ve Belarus bulunuyor.

Şampiyonaya yarın grekoromen stil müsabakalarıyla devam edilecek.

Organizasyonun 5. gününde grekoromen stilde 59 kiloda Hammet Rüstem, 66 kiloda Atakan Yüksel, 98 kiloda Cenk İldem ve 130 kiloda Rıza Kayaalp mindere çıkacak.





- Serbest stilde 13 yıl sonra 3 altın





Türkiye, erkekler serbest stilde Avrupa şampiyonalarında 13 yıl sonra 3 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Serbest Milli Takımı, daha önce 2004 yılında Ankara'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın madalyaya ulaşmıştı.





- TGF Başkanı Aydın: "Büyük başarı"





Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serbest stilde 8 altın madalyanın üçünü alarak önemli bir başarı elde ettiklerini belirtti.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serbest stilde en çok altın madalyayı Türkiye'nin kazandığını vurgulayarak, "Uzun bir aradan sonra böyle bir başarı yakalamak bizi çok mutlu etti. Ancak 3 altın madalya almışken, takım olarak şampiyon olamamak da bizi üzdü." diye konuştu.

Altın madalyaya yarın grekoromen stilde Rıza Kayaalp ile devam etmek istediklerini belirten Aydın, şunları söyledi:

"Açıkçası Rıza'dan sonra grekoromen stilde altın madalya beklediğimiz sporcu yok. Ancak kürsü beklediğimiz sporcular var. Tabii güreş bu her an sürpriz olabilir. Çok umut beklediğimiz Mustafa Kaya ve Yakup Gör, serbestte sıfır çektiler. Onlar sıfır çekmese şu an serbest stilde şampiyon olacaktık. O da bizim için çok büyük gurur olacaktı ama nasip değilmiş. Yine de 8 madalyanın üçünü almak çok büyük başarı."

Aydın, serbest stil 125 kiloda Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül'ün kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Çok rahat altın madalya kazandı. Gürcü Geno Petriashvili'den rövanşı alması bizi daha da mutlu etti. Geçen sene bizi çok üzmüştü." ifadelerini kullandı.

TGF Başkanı Musa Aydın, kadınlarda da Yasemin Adar'ın üst üste ikinci kez altın madalya kazanmasının mutluluk verici olduğunu sözlerine ekledi.