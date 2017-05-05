05.05.2017 21:40:06

Avrupa Güreş Şampiyonası

Avrupa ve dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, yarın ilk maçında Slovak güreşçi Tamas Soos ile karşılaşacak

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarın başlayacak grekoromen stil müsabalarının ilk gününde mindere çıkacak Türk güreşçilerin rakipleri belli oldu.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda grekoromen stil 59, 66, 98 ve 130 kilo müsabakalarının kuraları çekildi.

Türkiye'yi 130 kiloda temsil edecek Avrupa ve dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, elemelerde Slovak Tamas Soos ile çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

98 kiloda Cenk İldem ise ilk maçını Macar Balazs Kiss ile yapacak.

Türkiye adına 59 kiloda güreşecek Hammet Rüstem'in rakibi Bulgar Ivo Serafimov Angelov olurken, 66 kiloda mindere çıkacak Atakan Yüksel de Ermeni Karen Aslanyan ile eşleşti.





