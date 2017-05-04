04.05.2017 22:21:55

Avrupa Güreş Şampiyonası

Erkekler serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş, finalde Azerbaycanlı Suleymanov'u yenerek altın madalyanın sahibi oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş, altın madalya kazandı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda, 2016 Rio Olimpiyatları'nda üçüncü olan Soner, finalde Azerbaycanlı Murad Suleymanov ile karşı karşıya geldi.

Spens Salonu'nda yapılan müsabakada ilk periyodu 2-0 geride kapatmasına rağmen minderden 6-4 galip ayrılan milli güreşçi, üst üste ikinci kez altın madalyaya uzandı.

İlk turu maç yapmadan geçen Soner, ikinci turda Yunan Kyrillos Binenmpaoum'u, çeyrek finalde de Sırp Zaur Efendiev'i tuşla yendi. Türk sporcu, yarı finalde de Ermeni Grigor Grigoryan'ı 8-6'lık skorla geçti.

Erkekler serbest stil 75 kiloda üçüncülüğü ise Ermeni Grigor Grigoryan ve Rus Akhmed Gadzhimagomedov elde etti.

Türkiye, üçüncü gün sonunda 3 altın ve 2 bronz madalyaya ulaştı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil ve kadınlarda müsabakalar yarın sona erecek.

Şampiyonanın 4. gününde erkekler serbest stilde 70 kiloda Yakup Gör ve 125 kiloda Taha Akgül, kadınlarda 58 kiloda Derya Bayhan ve 69 kiloda Buse Tosun mindere çıkacak.



