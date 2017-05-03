03.05.2017 20:57:13

Avrupa Güreş Şampiyonası

Şampiyonanın üçüncü günü mindere çıkacak Türk güreşçilerin rakipleri belli oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarın mindere çıkacak Türk güreşçilerin rakipleri belli oldu.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda, yarın yapılacak erkekler serbest stil 61 ve 74, kadınlar 55 ve 75 kilo müsabakalarının kuraları çekildi.

Erkekler serbest stil 61 kiloda Abdi Zurnacı, Belaruslu Heorhi Kaliyeu ile çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

Abdi Zurnacı gibi ilk turu maç yapmadan geçecek son Avrupa şampiyonu Soner Demirtaş da Yunan Kyrillos Binenmpaoum'u yenerek, çeyrek finale kalmaya çalışacak.

Kadınlarda ise 55 kiloda mindere çıkacak Bediha Gün, ilk maçını Azerbaycanlı Alyona Kolesnik ile yapacak.

Geçen yıl Riga'da altın madalya kazanan Yasemin Adar, 75 kilo elemelerinde Belaruslu Vasilisa Marzaliuk ile karşılaşacak.