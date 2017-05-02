02.05.2017 22:59:16

Avrupa Güreş Şampiyonası

Şampiyonanın ilk gününde kadınlarda madalyalar sahiplerini buldu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde kadınlar 48 ve 63 kiloda madalyalar sahiplerini buldu.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda, kadınlar 48 kiloda altın madalyaya çeyrek finalde Türk güreşçi Evin Demirhan'ı yenen Azerbaycanlı Mariya Standik uzandı.

Ukraynalı Ilona Semkiv gümüş madalyada kalırken, Romanya'dan Emilia Alina Vuc ve İsveç'ten Fredrika Ida Petersson bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 63 kiloda ise Avrupa şampiyonluğuna Polonyalı Monika Ewa Michalik ulaştı.

Bulgaristan'dan Taybe Yusein ikincilik kürsüsüne çıkarken, Ukraynalı Yuliia Tkach Ostapchuk ve İtalyan Sara Da Col üçüncülüğü elde etti.

Organizasyonun ikinci gününde müsabakalar TSİ 11.00'de başlayacak.



