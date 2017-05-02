Avrupa Güreş Şampiyonası
Şampiyonada ikinci gün müsabakalarının kuraları çekildiAvrupa Güreş Şampiyonası'nda ikinci gün eşleşmeleri belli oldu.
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda, yarın yapılacak erkekler serbest stil 65 ve 97, kadınlar 53 ve 60 kilo müsabakalarının kuraları çekildi.
Erkekler serbest stilde 65 kiloda madalya mücadelesi verecek Mustafa Kaya ile 97 kiloda mindere çıkacak Rıza Yıldırım, ilk turu maç yapmadan geçecek.
İkinci tur mücadelesinde Mustafa Kaya, George Bucur (Romanya) - Gabriel Janatsch (Avusturya), Rıza Yıldırım da Andris Ozolins Ozols (Letonya) - Ragnar Kaasik (Estonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Kadınlarda ise Gamze Nur Adakan, 60 kiloda Belaruslu Madzina Sidakova'yı geçerek çeyrek finale yükselmeye çalışacak.
Sırbistan'da 53 kiloda elemeleri maç yapmadan geçecek Fikriye Gök, çeyrek finalde Alman güreşçi Nina Hemmer ile karşı karşıya gelecek.