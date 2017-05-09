10.05.2017 10:16:50

Avrupa Günü sayesinde ilk kez şehre geldiler

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından 9 Mayıs Avrupa Günü Trabzon'un köylerinde yaşayan ve ilk kez şehir merkezine gelen çocuklarla birlikte kutlandı.

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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından 9 Mayıs Avrupa Günü Trabzon'un köylerinde yaşayan ve ilk kez şehir merkezine gelen çocuklarla birlikte kutlandı.Trabzon Lara Sineması'nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında çocuklar Avrupa yapımı Karlar Kralı Norm isimli filmi izlediler. Daha sonra etkinliğe katılan çocuklara Trabzon Atatürk Köşkü gezdirildi.Etkinlik kapsamında köylerden Trabzon'a gelen çocuklar, ilk olarak palyaço tarafından sinemada karşılandı. Burada çocukların yüzlerini çeşitli figürlerle boyayan palyaço ile çocuklar bir süre oynadıktan sonra sinema salonuna geçerek Karlar Kralı Norm isimli animasyon filmi izlediler. İlk defa sinema salonuna gelen çocuklar hayatlarının en güzel anını yaşadıklarını dile getirdiler. Filmin ardından TTSO AB Bilgi Merkezi tarafından çocuklara çeşitli armağanlar sunuldu. TTSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz burada çocuklara 9 Mayıs Avrupa Günü'nün anlamı hakkında bilgi verdi.Öte yandan ilk kez şehir merkezine gelen Trabzon-Araklı Yeşilyurt İlköğretim Okulu öğrencisi çocuklar Trabzon Atatürk Köşkü'ne götürülerek Trabzon'un tarihi hakkında orada kendilerine sunum yapıldı.