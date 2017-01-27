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Avrupa'da siyasi istikrarsızlık riski
27.01.2017 04:51:46

Avrupa'da siyasi istikrarsızlık riski

Avro Grubu Başkanı Dijsselbloem, Avrupa'da siyasi istikrarsızlık riskinin olduğunu söyledi...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Avro Grubu Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem, "Avrupa'da içeriden olası siyasi istikrarsızlıkla ilgili ve dışarıdan ABD'deki yeni hükümet ve Brexit'ten kaynaklı siyasi istikrarsızlık riskleri var." dedi.

Dijsselbloem, Brüksel'de düzenlenen ve avro kullanan AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarını bir araya getiren Avro Grubu toplantısı sonunda basına açıklamalarda bulundu.

Avro Grubu ekonomilerinin bu yılki performansı ile ilgili Dijsselbloem, "Bu yıl, Avro Bölgesi'ndeki bütün ülkelerin ekonomik olarak büyüyeceklerini tahmin ediyoruz. Öte yandan, bazı riskler bulunuyor. Avrupa'da içeriden olası siyasi istikrarsızlıkla ilgili ve dışarıdan ABD'deki yeni hükümet ve Brexit'ten kaynaklı siyasi istikrarsızlık riskleri var." diye konuştu.

Avrupa'nın ekonomik krizi geride bıraktığını söyleyen Dijsselbloem, "Bu noktada küresel serbest ticaretin artması ve Avrupa iç piyasasının derinleşmesi yüksek büyüme sağlayabilir. Sadece açık piyasa ekonomisi olmakla istihdam, büyüme ve yaşam standartları yükselebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Serbest ticaret için çalışacağız"

ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ekonomi politikaları ile ilgili Dijsselbloem, "Bu konuyu genel olarak görüştük. Biz korumacı değiliz. Avrupa olarak işçi ve çevre standartlarına saygılı bir biçimde serbest ticaret için çalışacağız. Daha fazla bölgelerle serbest ticaret anlaşmaları yapmalıyız." ifadesini kullandı.



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