22.02.2017 22:33:44

Avrupa'da sığınmacı çocuklara cinsel saldırı

Yunanistan'da bir Fransız vatandaşı, iki sığınmacı çocuğa cinsel istismar ve uyuşturucu madde bulundurduğu iddiasıyla tutuklandı.

Yunan Emniyet Müdürlüğü, Selanik'te 14 ve 17 yaşlarında Pakistan uyruklu iki sığınmacı çocuğun ihbarı üzerine 52 yaşındaki bir Fransız vatandaşının dün gözaltına alındığını bugün de çıkartıldığı mahkemece cinsel istismar ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.



Açıklamada, çocukların ihbarı sonrasında Katolik Kilisesine bağlı bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK) için gönüllü çalıştığını iddia eden şahsın evinde inceleme yapıldığını, arama sonucunda evde uyuşturucu madde ve çok sayıda harici bellek bulunduğu kaydedildi.



Öte yandan, Avrupa ülkelerinin sınırlarını kapatmasının ardından Yunanistan'da toplam 60 bin civarında sığınmacı bulunuyor.



Bu sığınmacıların yarıya yakınını 18 yaş altındaki çocuklar oluşturuyor.