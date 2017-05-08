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Avrupa'da şampiyonlar şekilleniyor
09.05.2017 12:59:18

Avrupa'da şampiyonlar şekilleniyor

Spor Toto Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'Daki büyük liglerde de şampiyonlar şekillenmeye başladı. Almanya'da Bayern Münih, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, Hollanda Eredivisie'de ise şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'Daki büyük liglerde de şampiyonlar şekillenmeye başladı. Almanya'da Bayern Münih, ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, Hollanda Eredivisie'de ise şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı.

Mourinho kazanırsa eski takımı şampiyon!

İngiltere Premier Lig'de son haftalara gelinirken, şampiyonluğun en net adaylarından 84 puandaki Chelsea, 36. haftada puan alamasa bile 77 puandaki en yakın takipçisi Tottenham'ın Manchester United'a kaybetmesi durumunda ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United'ın Tottenham deplasmanında kazanması durumunda Mourinho'nun eski takımı Chelsea şampiyon olacak. Bu sezon çok iyi bir grafik çizen Tottenham kazanırsa, Chelsea'nin West Bromwich önünde alacağı galibiyet, Maviler'e şampiyonluk kupasını getirecek.

Bayern Münih Şampiyonluğu garantiledi

Almanya BundesLiga'da Bavyera ekibi Bayern Münih, ligin bitimine 3 hafta kala en yakın takipçisi RB Leipzig ile arasındaki puan farkını 10'a yükselterek şampiyonluğunu ilan etmişti. Bayern bu sonuçla üst üste 5. şampiyonluğunu yaşamış oldu. Şampiyonun belli olmasının ardından gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. BundesLiga'ya bu sezon yükselen RB Leipzig son 2 maçında 1 puan alması durumunda ligi 2. sırada tamamlamayı garantileyecek.

Ajax mı Feyenoord mu?

Excelsior ile geçtiğimiz hafta oynayacağı maç öncesinde şampiyonluk kutlamalarına başlayan Feyenoord'lu taraftarlar, takımlarının aldığı 3-0'lık mağlubiyet sonrasında sokakları savaş alanına çevirmişti. Ajax'ın sahasında galip gelmesiyle de puan farkı 1'e indi. Feyenoord son maçında Heracles'i mağlup ettiği takdirde şampiyonluğa ulaşacak. Willem deplasmanında boy gösterecek olan Ajax'ın kazanmaktan başka çaresi yok. Kırmızı-beyazlı ekip, Willem'i yenerek, Feyenoord'un puan kaybetmesini bekleyecek.

Fransa'da Monaco rüzgarı

Sezon başından bu yana ortaya koyduğu performans ve gol yollarındaki etkinliğiyle tartışmasız Avrupa'nın en dikkat çekici takımı Monaco oldu. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmeyi başaran kırmızı-beyazlılar, Paris Saint Germain'in favori olarak başladığı sezonu adeta sürklase etti. PSG'nin 3 puan önünde bulunan Monaco'nun 1 maçı da eksik. Bu hafta sahasında Lille'i konuk edecek olan Monaco, hafta içerisinde de erteleme maçında St.Etienne'i konuk edecek. İç sahada 2 maça çıkacak olan kırmızı-beyazlı takım, şampiyonluğunu ilan etmek için gün sayıyor.

İpler Real Madrid'in elinde

İspanya La Liga'da şampiyonluk için avantajlı olan taraf Real Madrid. Averajla Barcelona lider durumda olsa da, Real Madrid, aynı puandaki rakibine göre 1 maç eksik oynadı. Zidane'ın ekibi, kalan 3 maçta 7 puan toplarsa şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Real Madrid bu hafta sonunda Sevilla ileBernabeu'da karşılaşacak. Ertele maçı için 17 Mayıs'ta Celta Vigo deplasmanına gidecek olan Real Madrid, son hafta mücadelesinde ise Malaga'ya konuk olacak. Las Palmas deplasmanına gidecek olan Barcelona, son maçında Eibar'ı konuk edecek. Katalan ekibinin tek şansı 2 maçı da kazanıp, Real Madrid'in 1 maçını kaybetmesi.

Juventus şampiyonluk için sahaya çıkıyor

İtalya Serie A'da 7 puan farkla zirvede yer alan Juventus, ligin en zor maçına çıkacak. 78 puanlı Roma'nın 7 puan önünde bulunan Juventus, güçlü rakibine konuk olacak. Bu maçta Roma'nın kazanması durumunda Juventus, bir sonraki maçı kazanarak şampiyonluk turu atabilir. Ancak siyah-beyazlılar, Roma'da beraberlik dahi alsa ligi zirvede tamamlamayı garantileyecek.
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