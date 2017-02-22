22.02.2017 10:17:17

Avrupa'da işleri sahibi olma eğitimi

'Yurt Dışında Eğitim Artık Çok Kolay ve Yurt Dışında İşyeri Satın Alma/İş yeri Kurma Destekleri' konulu seminerler gerçekleşti.

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"Yurt Dışında Eğitim Artık Çok Kolay ve Yurt Dışında İşyeri Satın Alma/İş yeri Kurma Destekleri" konulu seminerler gerçekleşti.Çorlu Organize Sanayi Bölgesi ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çolru TSO) işbirliğinde hazırlanan "Yurt Dışında Eğitim Artık Çok Kolay ve Yurt Dışında İşyeri Satın Alma/İş yeri Kurma Destekleri" konulu seminerler Çorlu TSO Batı Eğitim salonunda gerçekleşti.Banu Alptekin ve Dr. Saim Yiğit Bayrak'ın sunumlarıyla gerçekleşen seminerlerde, yurt dışında dil öğrenmek isteyenler, eğitim almak - aldırmak isteyenler için soru - cevap ve Almanya'da işyeri kurmak ya da satın almak istediğinizde Alman bankalarının sunduğu fırsatlar, konularında katılımcılara bilgiler verildi.