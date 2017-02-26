27.02.2017 11:36:35

Avrupa borsaları

Avrupa borsaları haftaya alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yatay seyrederek 370,14 puan, İngiltere'de FTSE-100 endeksi yüzde 0,5 değer kazanarak 7.278,88 puan oldu.



Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,5 artışla 11.860,71 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artarak 18.634,53 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 4.865,57 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 9.486,10 puana çıktı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde şubat ayı tüketici ve ekonomi güven endeksleri, ABD'de ise dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtiyor.





