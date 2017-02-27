Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

27.02.2017 20:44:32
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandıAvrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 değer kaybederek 369,52 puana düştü.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 artarak 7.253,00 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,16 yükselerek 11.822,67 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,71 değer kazanarak 18.914,30 puana, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,11 artarak 9.464,30 puana çıktı.
Fransa'da CAC 40 endeksi ise yerinde seyrederek 4.845,18 puanda kaldı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.37 itibarıyla yüzde 0,46'lık artışla 1,0609 seviyelerinde bulunuyor.