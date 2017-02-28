Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

28.02.2017 20:35:25
Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandıAvrupa borsaları, İtalya dışında günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 artışla 370,24 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14'lük kazançla 7.263,44 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10 artarak 11.834,41 puana, İspanya'da IBEX 35 yüzde 0,96 değer kazanarak 9.555,50 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,28 artarak 4.858,58 puana yükseldi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,01'lik azalışla 18.913,28 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 20.31 itibarıyla yüzde 0,31'lik artışla 1,0618 seviyelerinde bulunuyor.