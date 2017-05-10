Avrupa borsaları, İspanya hariç yükselişle kapandı

10.05.2017 19:25:07
Avrupa borsaları, İspanya hariç yükselişle kapandıAvrupa borsaları, günü İspanya hariç yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 artarak 396,45 puana yükseldi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 artarak 7.385,24 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,07 değer kazanarak 12.757,46 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,05 yükselerek 5.400,46 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,31 artışla 21.552,81 puana ulaştı.
İspanya'da IBEX 35 endeksi ise yüzde 0,13 değer kaybederek 11.034,80 seviyesine geriledi.
Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 19.22 itibarıyla yüzde 0,01'lik düşüşle 1,0871 seviyelerinde bulunuyor.