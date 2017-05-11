Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle kapandı

11.05.2017 19:25:48
Avrupa borsaları, İngiltere hariç düşüşle kapandıAvrupa borsaları, günü, İngiltere hariç düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,52 azalarak, 394,39 puana düştü.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,36 gerileyerek 12.711,06 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 değer kaybederek 5.383,42 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,33 azalarak 21.482,52 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1,57 düşerek, 10.861,40 puana indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,02 artışla, 7.386,63 puana çıktı.
Avro/dolar paritesi ise Türkiye saatiyle 19.15 itibarıyla, yüzde 0,02'lik düşüşle 1,0864 seviyelerinde bulunuyor.