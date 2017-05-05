Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

05.05.2017 20:07:36
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattıAvrupa borsaları, ABD'den gelen ekonomik verilerin beklentilerin üzerinde olmasının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,65 artarak günü 394,54 puandan tamamladı.
İspanya'da IBEX 35 ise yüzde 1,11 artışla 11.135,40 seviyesine, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 1,12 değer kazanarak 5.432,40 puana çıktı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,48 artarak 21.483,86 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68 artışla 7.297,43 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,55 değer kazanarak 12.716,89 puana yükseldi.
Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,06 yükselişle 1,0992 seviyelerinden işlem görüyor.