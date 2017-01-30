30.01.2017 23:55:47

Avrupa Birliği'nden Kardak açıklaması

AB, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Kardak Kayalıkları'na gitmesine ilişkin açıklama yaptı...

Ajanslarda yer alan habere göre; Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Kardak Kayalıkları'na gitmesine ilişkin açıklama yapan AB Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, iyi komşuluk ilişkilerinin AB'ye katılım için önemli bir kriter olduğunu söyledi.

AB Komisyonu'nun günlük basın toplantısında gündeme gelen konu hakkında konuşan Komisyon Sözcüsü Maja Kocijancic, geçmişte Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin itidalli olmaları yönünde açıklama yaptıklarını hatırlatarak, bu değerlendirmelerin hala geçerli olduğunu söyledi.

Yunan Başsözcü Margaritis Schinas de, ekleme yapmak istediğini belirterek, "Azami iyi komşuluk ilişkilerine sahip olmak katılım öncesi ortaklarımız için belirlediğimiz önemli bir kriter" dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, dün kuvvet komutanlarıyla Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığı'na bağlı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunmuş, ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 hücumbotla Kardak Kayalıkları bölgesinde seyir icra etmişti.

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