23.12.2016 14:37:58

Avrupa Birliği Çağdaş Mimarlık Ödülleri

AGÜ Sümer Kampüsü Projesi 2017 Mies Ödülü'ne Aday Gösterildi

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AGÜ Sümer Kampüsü Projesi 2017 Mies Ödülü'ne Aday GösterildiAbdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Sümer Kampüsü'nün mimari projesi, Prestijli mimarlık ödüllerinden, Avrupa Birliği Çağdaş Mimarlık Ödülleri olarak bilinen 2017 Mies van der Rohe Ödülü'ne aday gösterildi.Mies van der Rohe Ödüllerinin adayları belirlendi. Adaylar, Mies van der Rohe Ödüllerinin internet sayfasında (http://www.miesarch.com) duyuruldu.Buna göre Mimari projesi Emre Arolat ve ekibi (EAA Mimarlık) tarafından yapılan, Sümer Kampüsü projesi, 2017 Mies van der Rohe Ödülü'ne Türkiye'den aday gösterilen 13 proje yer arasında yer aldı.Adaylar arasında, Sümer Kampüsü içinde yer alan Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı Müze ve Kütüphanesi'nin mimari projesi de yer alıyor.Jüri üyeleri 40 projeden oluşan kısa listeyi oluşturduktan sonra seçecekleri 5 finalist projeyi yerinde inceleyerek kazananı belirleyecek.Mies van der Rohe Ödülleri, mimarlık alanında mükemmelliği tanımak ve takdir etmek üzere iki yılda bir gerçekleştirilen ödül programı, aynı zamanda Avrupalı profesyonellerin yeni fikir ve teknolojilerin geliştirilmesi için teşvik edilmesini öngörüyor.