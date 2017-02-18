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Avrupa Birliği Bakanlığı Genç Çevirmenler Yarışması'nın yedincisi İstanbul'da gerçekleştirildi
18.02.2017 13:18:59

Avrupa Birliği Bakanlığı Genç Çevirmenler Yarışması'nın yedincisi İstanbul'da gerçekleştirildi

Genç Çevirmenler Yarışması'nın yedincisi İstanbul'da gerçekleştirildi. Bu yıl yarışmaya çeviri eğitimi veren 36 üniversiteden 94'ü İngilizce, 21'i Almanca, 15'i Fransızca dillerinde olmak üzere toplam 130 öğrenci katıldı.

Genç Çevirmenler Yarışması'nın yedincisi İstanbul'da gerçekleştirildi. Bu yıl yarışmaya çeviri eğitimi veren 36 üniversiteden 94'ü İngilizce, 21'i Almanca, 15'i Fransızca dillerinde olmak üzere toplam 130 öğrenci katıldı.

Bu yıl yarışmaya çeviri eğitimi veren 36 üniversiteden 94'ü İngilizce, 21'i Almanca, 15'i Fransızca dillerinde olmak üzere toplam 130 öğrenci katıldı.

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği'ne katılımdan uygun bir süre önce AB müktesebatının Türkçeye çevirisinin tamamlanması ve AB kurumlarının ihtiyaç duyacağı çevirmenlerin yetiştirilmesi Türkiye'nin adaylık yükümlülükleri arasındadır. Bu çerçevede, Avrupa Birliği Bakanlığı, üniversitelerin ve mesleğe hazırlanan genç çevirmenlerin Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine yönelik farkındalıklarını artırmak ve bu alanda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2010 yılından bu yana her yıl "Genç Çevirmenler Yarışması"nı düzenlemektedir. Yarışma'ya üniversitelerin mütercim-tercümanlık ve çeviri bilim bölümleri ile yüksekokulların uygulamalı yabancı dil ve çevirmenlik bölümlerinin son sınıf öğrencileri katılabilmektedir. Yarışmada İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde dereceye giren genç çevirmenlere başarı sertifikaları, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Ömer Çelik tarafından verilecektir. Dereceye giren genç çevirmenler ayrıca AB'nin Brüksel'de yerleşik çeviri kurumlarını ziyaretle ödüllendirileceklerdir" ifadelerine yer verildi.
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