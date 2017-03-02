02.03.2017 13:57:30

Avro Bölgesinde yıllık enflasyon ECB hedefini yakaladı

Avro Bölgesinde yıllık enflasyon şubatta piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 2 seviyesinde gerçekleşerek, ECB'nin hedefine ulaştı

Avro Bölgesinde yıllık enflasyon şubat ayında yüzde 2 yükseliş gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) bugün açıkladığı öncü verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesinde bu yılın şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 2 olarak ölçüldü. Piyasa beklentisini karşılayan yıllık enflasyon, ocak ayında ise yüzde 1,8 yükselmişti.



Avro Bölgesinde şubat ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 9,2 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi yüzde 2,5 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,3'le hizmetler ve yüzde 0,2 ile de enerji dışı sanayi ürünleri izledi.



Para Birliğinde şubat ayında öncü yıllık çekirdek enflasyon ise piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 0,9 arttı.



Enflasyon rakamları böylece, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) fiyat istikrarını sağlamak için hedeflediği "yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın" seviyeyi yakalamış oldu.



Manşet enflasyon yükselmesine karşın, gıda, enerji, alkol ve tütün fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon zayıf kalmaya devam etti. Bu durum ECB yetkilileri için bir endişe kaynağı olarak değerlendiriliyor.



Uzmanlar, 2013 yılının ocak ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkan enflasyonun, ECB'nin düşük faiz ve parasal genişleme programından çıkışını savunanlara yeni argümanlar sağladığına dikkati çekiyor.



Öte yandan ECB'nin, 9 Mart'ta Frankfurt'ta düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacağı yeni enflasyon ve büyüme tahminlerinde güncelleme yapılması bekleniyor.

Şubat ayına ilişkin detaylı enflasyon verisi ise 16 Mart'ta yayımlanacak.



