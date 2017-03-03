03.03.2017 14:07:35

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ocakta azaldı

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, bu yılın ilk ayında geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 0,1 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) bugün açıkladığı verilere göre, bu yılın ocak ayında mevsimsellikten arındırılmış perakende satışlar bir önceki aya kıyasla 19 üyeli Avro Bölgesi'nde yüzde 0,1 azaldı. Perakende satışlar, 2016'nın ocak ayına göre ise yüzde 1,2 yükseldi.



Veriler ayrıca, 28 üyeli AB'de perakende satışların ocakta aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda da yüzde 1,5 yükseldiğini ortaya koydu.



Verinin mevcut olduğu ülkeler arasında, ocakta aylık bazda perakende satışında azalış görülen ülkeler sırasıyla yüzde 0,8'le Almanya ile Fransa, yüzde 0,6 ile Belçika ve yüzde 0,4'le de Birleşik Krallık olurken, en fazla artış görülen ülke ise yüzde 4,4 ile Finlandiya oldu. Bunu yüzde 4,1'le Polonya ve yüzde 3,2 ile de Slovenya takip etti.



Yılık bazda kıyaslandığında ise ocak ayında perakende satışlarında en fazla artış görülen ülke yüzde 15,4'le Slovenya oldu. Ardından yüzde 8,8'le Lüksemburg ve yüzde 8,5'le de Litvanya sıralandı.



Söz konusu dönemde perakende satışlarında azalış görülen tek üye ülke ise yüzde 0,4'le Almanya olarak belirlendi.



