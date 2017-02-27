27.02.2017 14:36:55

Avro Bölgesi'nde 'ekonomik güven' hafif yükseldi

Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi, bu ay önceki aya kıyasla hafif artışla 108 puana yükseldi.

Avrupa Komisyonunun şubat ayı "İş ve Tüketici Anketi"nin sonuçlarına göre, Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi, ocak ayında 107,9 puan iken şubat ayında 108 puana çıktı. Bu dönemde hafif artan endeks, 108,1 puan olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.



Avro Bölgesi'ndeki güven endeksinde hafif artış, bir yandan daha yüksek sanayi, hizmetler ve inşaat güveninden ve diğer yandan da daha düşük tüketici ve perakende ticaret güveninden kaynaklandı.



Avro Bölgesi'nde sanayi kesimi güven endeksi ise ocak ayında eksi 0,8 iken şubatta yüzde 1,3 seviyesinde gerçekleşti. Hizmet sektörü güven endeksi de bu dönemde 12,8 puandan 13,8 puana yükseldi.



Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ise ocaktaki eksi 4,8'den şubatta eksi 6,2'ye indi.



Uzmanlar, para birliğindeki ekonomik güven endeksinin Mart 2011'den bu yana görülen en yüksek seviyede bulunduğunu ve bunun bölgedeki siyasi belirsizliklere karşın toparlanmanın güçlendiğine işaret ettiğini belirtiyor.