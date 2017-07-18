18.07.2017 13:48:04

'Avrasya Tüneli tüm sistemleriyle çalışmaktadır'

Avrasya Tüneli İşletmesi, tünelin tüm sistemlerinin çalıştığını ancak tünel çıkışındaki bağlantı yollarındaki trafik sıkışıklığını olumsuz etkilememesi için sabah saat 10:00'dan itibaren geçici olarak tek yönlü hizmet verildiğini duyurdu.

Avrasya Tüneli İşletmesi, İstanbul'da sabah saatlerindeki yoğun yağış sonrası açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Avrasya Tüneli tüm sistemleriyle çalışmaktadır. Ancak, Asya Avrupa istikametinde tünel çıkışından sonraki bağlantı yollarında yaşanan trafik sıkışıklığını olumsuz etkilememek için Avrasya Tüneli tek yönde (Asya-Avrupa yönünde) sabah saat 10:00'dan itibaren geçici olarak hizmet verememektedir.



Avrupa Asya istikametinde ise yapılan trafik yönlendirmeleriyle tünel kesintisiz olarak hizmete devam etmektedir. Bağlantı yollarındaki trafiğin normale dönmesinin hemen akabinde Avrasya Tüneli tüm sistemleriyle her iki yönde İstanbulluların hizmetinde olmaya devam edecektir."