31.01.2017 22:25:23

Avrasya Tüneli'nden 24 saat geçişler başladı

Asya ve Avrupa'yı Boğaz'ın altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nden bugünden itibaren 24 saat geçiş başladı

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Asya ve Avrupa'yı Boğaz'ın altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nden bugünden itibaren 24 saat geçiş başladı. Tüneli kullanan sürücüler uygulamadan memnun olduklarını söyledi.Hizmete açıldığı günden itibaren akşam 21.00'a kadar geçişlerin yapıldığı Avrasya Tüneli'nde bugünden itibaren 24 saat geçiş başladı. Avrasya Tüneli'nin girişine, "Avrasya Tüneli 7/24 saat hizmetinizdedir" yazısı asıldı. Tünelin bu akşam 21.00'dan sonra da açık olduğunu gören sürücüler Avrasya Tüneli'ni kullandı. Sürücüler, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Trafik sorununu kısmen de olsa çözecektir bu uygulama" dediler.(Ufuk Kıvık/İHA)