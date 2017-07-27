27.07.2017 20:07:17

Avrasya Tüneli'nde trafik sıkışıklığı devam ediyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul'da etkili olan yağış kapsamında Avrasya tünelinde trafik sıkışması meydana geldiğini, Asya-Avrupa yönünde trafik sıkışıklığının hala devam ettiğini açıkladı.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından İstanbul'da etkili olan fırtına ve yağışa ilişkin trafik durumu hakkında yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde hissedilen fırtına nedeniyle trafikte bulunan birçok araç Avrasya Tüp Tüneli'ne sığınarak yola devam edememişlerdir. Bu durum Avrasya Tüneli'nde yoğun trafik oluşturduğundan bir süre trafik akışı sağlanamamıştır. Fırtına sonrasında araçların tüneli terk etmeleriyle birlikte trafik açılmıştır. Ancak Asya- Avrupa yönünde tünel öncesi yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle trafik akışı henüz sağlanamamaktadır. Tünel içinde su birikmesi gibi bir durum söz konusu değildir" denildi.