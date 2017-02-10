10.02.2017 23:38:30

Avrasya Boat Fuarı açıldı: İşte fuarın gözdesi

CNR Avrasya Boat Show-11.Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı açıldı

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CNR Avrasya Boat Show-11.Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı açıldı. Fuarın gözdesi 27 metre uzunluğu ile 'Princess' oldu.Her bütçeye uygun tekne, bot ve yatın sergilendiği 11. Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı (CNR Avrasya Boat Show) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımı ile açıldı.Pozitif Fuarcılık ile Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) iş birliğinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, KOSGEB ve İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından desteklenen fuar, tekne ve yat meraklısı vatandaşların ziyaretini bekliyor.Dünyaca ünlü markalar fuarda yerini aldıFiyatları 4 Bin Liradan başlayan, her bütçeye uygun 300'ün üzerinde tekne, yat ve yelkenlinin sergilendiği fuar, dünya markalarının en iddialı motor, yat ve yelkenlilerine ev sahipliği yapıyor. Milyon dolarlık yatların dünya ve Türkiye tanıtımlarına ev sahipliği yapan fuarda, teknoloji, tasarım ve konforu bir arada sunan süper yat, mega yat, katamaran, yelkenlinin yanı sıra amatör denizciler için daha az bütçeyle sahip olunabilecek tekneler de sergileniyor.27 metre uzunluğunda, 5,70 genişliğindeFuarın gözdesi ise 27 metre uzunluğundaki 'Princess' oldu. Fuarın en büyüğü olarak kayıtlara geçen lüks teknenin üreticisi şirketin yetkilisi Recep Akaslan, 3 ayrı yaşam alanı bulunan yatın 5,70 metre olduğunu söyledi. Akaslan ayrıca yat personeli için de ayrı bir 3 kişilik kabin olduğunu sözlerine ekledi.(Serdal Altıntepe /İHA)