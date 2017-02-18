19.02.2017 09:03:15

Avni Yıldırım'dan nakavtlı galibiyet

Türk Boksör Avni Yıldırım, WBC Süper Orta Sıklet Uluslararası Gümüş Kemer maçında Belaruslu Aliaksandr Sushchyts'i nakavt etti

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Türk Boksör Avni Yıldırım, WBC Süper Orta Sıklet Uluslararası Gümüş Kemer maçında Belaruslu Aliaksandr Sushchyts'i nakavt etti.İtalya'nın Milano şehrindeki organizasyonda ringe çıkan Avni Yıldırım, 15. maçında 15. galibiyetini aldı. Belaruslu Aliaksandr Sushchyts'i ilk rauntta nakavt eden Avni Yıldırım, gümüş kemerin de sahibi oldu.Avni Yıldırım, bu galibiyetle şampiyonluk maçına çıkmak için bir engeli daha aşmış oldu.