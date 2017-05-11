11.05.2017 13:33:54

Avni Akyol okulunda belediyecilik dersi

Avni Akyol İlkokulu, 4. sınıf öğrencileri yerel yönetimler dersini Düzce Belediye'sinde yaptı. Öğrenciler ders kapsamında belediye birimlerinin hizmetleri konusunda bilgilendirildi.

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Avni Akyol İlkokulu, 4. sınıf öğrencileri yerel yönetimler dersini Düzce Belediye'sinde yaptı. Öğrenciler ders kapsamında belediye birimlerinin hizmetleri konusunda bilgilendirildi.Düzce Belediyesi kurumlarla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ortak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsam dahilinde Avni Akyol ilkokulu 4.sınıf öğrencileri, yerel yönetimler ve belediyeler dersini belediyede yaptı. Öğrenciler önce belediye meclis salonunda toplantı yaptı. Ardından da belediye hizmet birimlerini gezerek, birimlerin faaliyetleri hakkında bilgilendirildiler.