19.02.2017 18:59:31

AVM'nin 6. katından düşen genç kızın kimliği belli oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir AVM'nin 6. katından düşerek yaşamını yitiren genç kızın kimliği belli oldu.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir AVM'nin 6. katından düşerek yaşamını yitiren genç kızın kimliği belli oldu.Edinilen bilgiye göre olay, bugün öğle saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. AVM'nin arkasında bulunan otopark alanının 6'ncı katının penceresinden beton zemine düşen genç kızın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İlk etapta üzerinden kimlik çıkmayan 15 yaşındaki Pelşin Dağkıran olduğu tespit edildi.Dağkıran'ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.